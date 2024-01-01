Артета прокоментував травму Зінченка

Джерело - arsenal.com.
Український гравець Арсеналу Олександр Зінченко відчув дискомфорт у литковому м'язі перед грою з Фулгемом.
Про це повідомляє головний тренер канонірів Мікель Артета.
"Що стосується травми Зінченка, то ми поки нічого не знаємо. Він відчув дискомфорт у литковому м'язі. У понеділок Алекс пройде медичне обстеження і за його результатами ми зможемо зрозуміти, коли він зможе повернутися на поле", - заявив Артета.
Нагадаємо вчора, 31 грудня, Зінченко пропустив матч АПЛ проти Фулгема. Арсенал зазнав поразки з рахунком 1:2.