Артета прокоментував травму Зінченка

Український гравець Арсеналу Олександр Зінченко відчув дискомфорт у литковому м'язі перед грою з Фулгемом.

Про це повідомляє головний тренер канонірів Мікель Артета.

"Що стосується травми Зінченка, то ми поки нічого не знаємо. Він відчув дискомфорт у литковому м'язі. У понеділок Алекс пройде медичне обстеження і за його результатами ми зможемо зрозуміти, коли він зможе повернутися на поле", - заявив Артета.