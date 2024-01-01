Головне
Дерев’янченко отримав травму під час тренувального табору
Сьогодні 14:55 172
Ястремська програла Севілл на старті турніру у Брісбені
Сьогодні 15:12 71
2024-й рік починається матчем легенд - Світоліна зіграє проти Возняцки на турнірі в Окленді
Сьогодні 14:04 231
Брайтон зацікавлений у придбанні Судакова
Сьогодні 13:54 248
Стала відома умова для реваншу Усик - Ф'юрі
Сьогодні 11:09 1190
Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею
Сьогодні 08:24 921
Цуренко вийшла до другого кола турніру WTA у Новій Зеландії
Сьогодні 08:08 415
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 17:55 34202 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Вчора 17:33 351334 1
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ
Вчора 17:00 2393
Прямі трансляції

Артета прокоментував травму Зінченка

Український хавбек пропустив матч проти Фулгема
Сьогодні 13:40 505 0
Артета прокоментував травму Зінченка
Фото Getty Images
#Мікель Артета, #Олександр Зінченко, #Фулгем, #Арсенал Лондон

Джерело - arsenal.com.

Український гравець Арсеналу Олександр Зінченко відчув дискомфорт у литковому м'язі перед грою з Фулгемом.

Про це повідомляє головний тренер канонірів Мікель Артета.

"Що стосується травми Зінченка, то ми поки нічого не знаємо. Він відчув дискомфорт у литковому м'язі. У понеділок Алекс пройде медичне обстеження і за його результатами ми зможемо зрозуміти, коли він зможе повернутися на поле", - заявив Артета.

Нагадаємо вчора, 31 грудня, Зінченко пропустив матч АПЛ проти Фулгема. Арсенал зазнав поразки з рахунком 1:2.

Коментарі ()
Популярне зараз
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 161717
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ 2393
Збірна США розгромила Словаччину: результати матчів чемпіонату світу U-20 Збірна США розгромила Словаччину: результати матчів чемпіонату світу U-20 2386
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 13482
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 34202 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 351334 1
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4508
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 33850
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 19813
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13886
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3463 2
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20849