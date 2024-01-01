Щебетун півтора року відіграв у Литві за Шяуляй

Джерело - Чемпіон.

Клуб казахстанської Прем'єр-ліги Кизилжар оформив трансфер 26-річного вихованця академії Динамо Олексія Щебетуна.

Про це повідомляє пресслужба казахстанського клубу.

У Кизилжар Щебетун перейшов на правах вільного агента із литовського Шяуляю, де виступав протягом останніх півтора року.

За даними Transfermarkt, контракт Щебетуна із Кизилжаром розрахований до кінця 2024 року.

Зазначимо, що з 2020 до 2022 років Щебетун виступав за Оболонь, але після початку повномасштабної фази російсько-української війни виїхав за кордон й почав грати за Шяуляй.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений «Қызыл-Жар СҚ» футбол клубы (@fcqyzyljar)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!