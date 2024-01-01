Головне
Дерев’янченко отримав травму під час тренувального табору
Сьогодні 14:55 283
Маркевич: Не треба записувати, що Карпати вже в УПЛ
Сьогодні 15:55 222
З Новим роком: Русин забив свій перший гол за Сандерленд
Сьогодні 15:42 712
Ястремська програла Севілл на старті турніру у Брісбені
Сьогодні 15:12 209
2024-й рік починається матчем легенд - Світоліна зіграє проти Возняцки на турнірі в Окленді
Сьогодні 14:04 354
Брайтон зацікавлений у придбанні Судакова
Сьогодні 13:54 332
Стала відома умова для реваншу Усик - Ф'юрі
Сьогодні 11:09 1473
Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею
Сьогодні 08:24 1048
Цуренко вийшла до другого кола турніру WTA у Новій Зеландії
Сьогодні 08:08 451
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 17:55 34297 2
Прямі трансляції

Щебетун перейшов до казахстанського клубу

Щебетун півтора року відіграв у Литві за Шяуляй
Сьогодні 16:40 203 0
Щебетун перейшов до казахстанського клубу

Джерело - Чемпіон.

Клуб казахстанської Прем'єр-ліги Кизилжар оформив трансфер 26-річного вихованця академії Динамо Олексія Щебетуна.

Про це повідомляє пресслужба казахстанського клубу.

У Кизилжар Щебетун перейшов на правах вільного агента із литовського Шяуляю, де виступав протягом останніх півтора року.

За даними Transfermarkt, контракт Щебетуна із Кизилжаром розрахований до кінця 2024 року.

Зазначимо, що з 2020 до 2022 років Щебетун виступав за Оболонь, але після початку повномасштабної фази російсько-української війни виїхав за кордон й почав грати за Шяуляй.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт в Обергофі Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт в Обергофі 3484
Стала відома умова для реваншу Усик - Ф'юрі Стала відома умова для реваншу Усик - Ф'юрі 1473
Агент ФІФА назвав суму, за яку Жирона готова продати Довбика Агент ФІФА назвав суму, за яку Жирона готова продати Довбика 1625
Колишній чемпіон світу з росії звинуватив Кличка у жорстокості на рингу Колишній чемпіон світу з росії звинуватив Кличка у жорстокості на рингу 2204
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 13640
Збірна США розгромила Словаччину: результати матчів чемпіонату світу U-20 Збірна США розгромила Словаччину: результати матчів чемпіонату світу U-20 2807
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 91703
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 312939
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37880 3
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 26283
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 9051 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86613