Джерело - Чемпіон.
Клуб казахстанської Прем'єр-ліги Кизилжар оформив трансфер 26-річного вихованця академії Динамо Олексія Щебетуна.
Про це повідомляє пресслужба казахстанського клубу.
У Кизилжар Щебетун перейшов на правах вільного агента із литовського Шяуляю, де виступав протягом останніх півтора року.
За даними Transfermarkt, контракт Щебетуна із Кизилжаром розрахований до кінця 2024 року.
Зазначимо, що з 2020 до 2022 років Щебетун виступав за Оболонь, але після початку повномасштабної фази російсько-української війни виїхав за кордон й почав грати за Шяуляй.
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