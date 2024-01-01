Маркевич: Не треба записувати, що Карпати вже в УПЛ

Не зважаючи на лідерство у Першій лізі гравці Карпат не повинні розслаблятися.

Про це заявив наставник львівської команди Мирона Маркевич.

"Так, є перевага, але дивитися на те не треба, не треба взагалі звертати уваги. Варто рухатися тільки вперед і не дивитися в турнірну таблицю. Я це і собі сказав, і футболістів попередив. Головне - наш рівень гри і те, як ми виходимо на поле, наша самовіддача. Це є основне.

А в таблицю ми дивитися не будемо. Я б попросив журналістів не записувати нас вже в УПЛ, що ми вже там. Це не потрібно, бо футболістів треба в тонусі тримати", - сказав Маркевич.