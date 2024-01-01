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Журналіст: Феєнорд не повинен був відпускати Пушича

У Нідерландах впевнені, що роттердамський клуб припустився кадрової помилки
Сьогодні 18:55 287 0
Журналіст: Феєнорд не повинен був відпускати Пушича
#Маріно Пушич

Джерело - SoccerNews.nl.

Головний тренер нідерландського Феєнорда Арне Слота даремно відпустив Марино Пушича.

Про це заявив коментатор та журналіст Еміль Шелвіс.

"Давайте прояснимо: я, як і раніше, вважаю, що Слот - це феномен, який дав Феєнорду кисень у всіх відносинах. Південь Роттердама та увесь Роттердам потребували цього. Він зміг наблизити всіх до ейфорії після матчу Феєнорд - Лаціо, але не мав відпускати Маріно Пушича.

У вирішальний момент, коли потрібні були стратегічні рішення, Феєнорд відпустив його [Пушича] до Шахтаря. Це сигналізує про те, що коли справа доходить до критичної ситуації, найважливіше не колектив, а те, як кожен може постояти за себе. Потрібно давати вибір кожному, але не тоді, коли він потрібен Феєнорду", - заявив Шелвіс.

Нагадаємо Марино Пушич 24 жовтня був призначений головним тренером Шахтаря.

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