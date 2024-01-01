Головко: Українські футболісти за кордоном - це актори, які працюють в інших театрах під керівництвом інших режисерів

Головний тренер Діназа Олександр Головко дивиться чимало матчів за участі українських футболістів, які грають за кордоном.

Про це заявив сам Головко.

"Кого з наших футболістів у Європі дивлюся? Та всіх. Зрозуміло, що АПЛ на першому місці. Це вітрина, там все найкраще - швидкість, ставлення до всього. Це топчик. Це гроші, але це й фахівці в усіх галузях. Приємно, що ти з цими гравцями працював. Не виховував, бо виховували їх ті тренери, які з ними працювали з раннього дитинства до 15 років. Я був поряд з ними.

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