Головко: Українські футболісти за кордоном - це актори, які працюють в інших театрах під керівництвом інших режисерів

Джерело - Tribuna.com.
Головний тренер Діназа Олександр Головко дивиться чимало матчів за участі українських футболістів, які грають за кордоном.
Про це заявив сам Головко.
"Кого з наших футболістів у Європі дивлюся? Та всіх. Зрозуміло, що АПЛ на першому місці. Це вітрина, там все найкраще - швидкість, ставлення до всього. Це топчик. Це гроші, але це й фахівці в усіх галузях. Приємно, що ти з цими гравцями працював. Не виховував, бо виховували їх ті тренери, які з ними працювали з раннього дитинства до 15 років. Я був поряд з ними.
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І мене тішить, що я щось дав їм як тренер, і це працює. Зараз дивишся на них, як на хлопців, які прославляють Україну. Звісно, і за гроші для себе. Це нормально, нічого в цьому поганого немає. Вони актори, які працюють в інших театрах під керівництвом інших режисерів", - сказав Головко.