Джерело - Tribuna.com.
Головний тренер Діназа Олександр Головко має позитивну думку про бажання Андрія Шевченка стати президентом УАФ.
Про це заявив сам Головко.
"Президент УАФ - це політична постать. Тому природно, що Андрій туди заходить. Він впізнаваний і має вплив. Розуміє, що таке великий бізнес і великі гроші. Я про футбол не кажу, бо це інша річ.
Але він має вчитися бути керівником. І це нормально. Його перші кроки будуть говорити про те, для чого він тут, якщо стане президентом. Буду тільки радий за нього.
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Наступне питання з обранням нового голови УАФ - відкриття кордонів для українських футболістів. Мені здається, якщо новий президент зробить нам європейський паспорт, то йому можна щось ставити і казати: "Все! Ти можеш іти".
Інше питання, яка має бути стратегія. Для збірної – це одне, а для популяризації футболу - інше", - сказав Головко.