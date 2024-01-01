Головний тренер Діназа Олександр Головко має позитивну думку про бажання Андрія Шевченка стати президентом УАФ.

Про це заявив сам Головко.

"Президент УАФ - це політична постать. Тому природно, що Андрій туди заходить. Він впізнаваний і має вплив. Розуміє, що таке великий бізнес і великі гроші. Я про футбол не кажу, бо це інша річ.

Але він має вчитися бути керівником. І це нормально. Його перші кроки будуть говорити про те, для чого він тут, якщо стане президентом. Буду тільки радий за нього.