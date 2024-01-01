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Головко: Президент УАФ - політична постать

Сьогодні 16:11 224 0
Головко: Президент УАФ - політична постать
#Олександр Головко

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер Діназа Олександр Головко має позитивну думку про бажання Андрія Шевченка стати президентом УАФ. 

Про це заявив сам Головко.

"Президент УАФ - це політична постать. Тому природно, що Андрій туди заходить. Він впізнаваний і має вплив. Розуміє, що таке великий бізнес і великі гроші. Я про футбол не кажу, бо це інша річ.

Але він має вчитися бути керівником. І це нормально. Його перші кроки будуть говорити про те, для чого він тут, якщо стане президентом. Буду тільки радий за нього.

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Наступне питання з обранням нового голови УАФ - відкриття кордонів для українських футболістів. Мені здається, якщо новий президент зробить нам європейський паспорт, то йому можна щось ставити і казати: "Все! Ти можеш іти".

Інше питання, яка має бути стратегія. Для збірної – це одне, а для популяризації футболу - інше", - сказав Головко.

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