Трансферу в Реал поки не буде

Мадридський Реал, який має цього сезону проблеми із захисниками, хотів підписати 20-річного бразильця Роберта Ренана, який грає у російському зеніті.

Про це повідомляє AS.

Однак представники окупантів вирішили поки що віддати гравця в оренду у бразильський Інтернасьйонал.

Реал завершив рік на першому місці Ла-Ліги. В групі Ліги Чемпіонів вершкові фінішували теж першими. В наступному раунді на них чекає Лейпциг.

Раніше повідомлялося, що Реал планує перехопити у Манчестер Сіті лідера Жирони.