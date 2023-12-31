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Реал не підпише гравця Зеніта

Трансферу в Реал поки не буде
Сьогодні 21:25 273 0
Реал не підпише гравця Зеніта
#Реал Мадрид

Джерело - UA-футбол.

Мадридський Реал, який має цього сезону проблеми із захисниками, хотів підписати 20-річного бразильця Роберта Ренана, який грає у російському зеніті. 

Про це повідомляє AS.

Однак представники окупантів вирішили поки що віддати гравця в оренду у бразильський Інтернасьйонал.

Реал завершив рік на першому місці Ла-Ліги. В групі Ліги Чемпіонів вершкові фінішували теж першими. В наступному раунді на них чекає Лейпциг.

Раніше повідомлялося, що Реал планує перехопити у Манчестер Сіті лідера Жирони.

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