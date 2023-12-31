Гофкенс очолював команду з Льєжа з червня цього року

Джерело - Чемпіон.

Бельгійський Стандард звільнив Карла Гофкенса з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб із Льєжа подякував тренеру за його внесок у результати команди, і зазначив, що займеться пошуком нового наставника.

Зазначимо, що 45-річний фахівець прийняв команду в червні 2023-го, підписавши контракт на три роки. Цього сезону Стандард, який є 10-рзовим чемпіоном країни, не тішить результатами, займаючи дев'яте місце в турнірній таблиці й цілком може не потрапити до чемпіонської групи за підсумками першої частини сезону.