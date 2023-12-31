Джерело - Чемпіон.
Бельгійський Стандард звільнив Карла Гофкенса з посади головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Клуб із Льєжа подякував тренеру за його внесок у результати команди, і зазначив, що займеться пошуком нового наставника.
Зазначимо, що 45-річний фахівець прийняв команду в червні 2023-го, підписавши контракт на три роки. Цього сезону Стандард, який є 10-рзовим чемпіоном країни, не тішить результатами, займаючи дев'яте місце в турнірній таблиці й цілком може не потрапити до чемпіонської групи за підсумками першої частини сезону.
📝 NEWS | Fin de la collaboration avec 𝐂𝐚𝐫𝐥 𝐇𝐨𝐞𝐟𝐤𝐞𝐧𝐬 👉 https://t.co/JZkFJlTPFX— Standard de Liège (@Standard_RSCL) December 31, 2023
📝NEWS | Einde van de samenwerking met 𝐂𝐚𝐫𝐥 𝐇𝐨𝐞𝐟𝐤𝐞𝐧𝐬 👉 https://t.co/bl4Ddk28XV#RSCL pic.twitter.com/PVZHZfBggM