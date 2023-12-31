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Мартінес стане одним із найбільш високооплачуваних гравців Серії А

Сьогодні 13:25 224 0
Мартінес стане одним із найбільш високооплачуваних гравців Серії А
#Інтер, #Лаутаро Мартінес

Джерело - Tribuna.com.

Інтер оголосить про продовження контракту з Лаутаро Мартінесом до наступного матчу з Вероною.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Аргентинець підпише контракт мінімум до 2028 року та зароблятиме 8 мільйонів євро, що зробить його одним з найбільш високооплачуваних гравців чемпіонату Італії.

Нагадаємо нападник перейшов до міланського клубу з Расінгу в липні 2018-го за 23 мільйони євро.

З того часу він забив 136 голів та віддав 32 результативні передачі у 281 матчі за нерадзуррі.

Разом з клубом він вигравав чемпіонат Італії (2020/21), кубок країни (2021/22, 2022/23) та суперкубок (2021/22, 2022/23).

Раніше Інтер оголосив про продовження контракту з Дарміаном.

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