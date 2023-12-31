Захисником Оболоні цікавиться словацький клуб

Джерело - UA-футбол.
Захисник Оболоні Сергій Суханов може перейти до словацького клубу Спартак Трнава.
Про це повідомляє Insidepasichnyk.
Захисником Оболоні цікавиться клуб із Європи. Спартак Трнава зробив запит до керівництва Оболоні з приводу Суханова, але жодної конкретики щодо переговорів немає.
У поточному сезоні на рахунку Сергія Суханова 18 матчів, у яких він відзначився 4 голами. Орієнтовна вартість футболіста, за даними інтернет-порталу Transfermarkt, - 200 тисяч євро.
Нагадаємо, що за підсумками осінньої частини сезону Оболонь перебуває на 13-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 14 очок.