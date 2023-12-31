Захисником Оболоні цікавиться словацький клуб

Захисник Оболоні Сергій Суханов може перейти до словацького клубу Спартак Трнава.

Про це повідомляє Insidepasichnyk.

Захисником Оболоні цікавиться клуб із Європи. Спартак Трнава зробив запит до керівництва Оболоні з приводу Суханова, але жодної конкретики щодо переговорів немає.

У поточному сезоні на рахунку Сергія Суханова 18 матчів, у яких він відзначився 4 голами. Орієнтовна вартість футболіста, за даними інтернет-порталу Transfermarkt, - 200 тисяч євро.

Нагадаємо, що за підсумками осінньої частини сезону Оболонь перебуває на 13-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 14 очок.