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Луческу застряг у Саудівській Аравії, куди прибув на Суперкубок Туреччини

Сьогодні 13:11 226 0
Луческу застряг у Саудівській Аравії, куди прибув на Суперкубок Туреччини
#Мірча Луческу

Джерело - sport.ua.

Напередодні вранці колишній тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу не зумів вчасно вилетіти з Саудівської Аравії, куди його запросили відвідати як віп-гостя поєдинок за Суперкубок Туреччини між Галатасараєм та Фенербахче.

Про це повідомляє Bresciaoggi.

З невідомих причин влада Ер-Ріяда затримала виліт до Туреччини літака, на борту якого перебували представники обох клубів, а також функціонери та почесні гості, серед яких виявився і Луческу.

У результаті вильоту повітряного борту його пасажирам довелося чекати близько п'яти годин.

Примітно, що сам матч за Суперкубок Туреччини у Саудівській Аравії не відбувся. Він був скасований незадовго до початку через те, що місцева влада не погодила командам вихід на поле у футболках із зображенням Мустафи Кемаля Ататюрка - засновника та першого президента сучасної турецької держави.

Раніше повідомлялося, що Мірча Луческу відмовився очолити Бешикташ.

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