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Самарджич близький до переходу у Наполі

Сьогодні 11:26 176 0
Самарджич близький до переходу у Наполі
#Наполі

Джерело - Tribuna.com.

Півзахисник Удінезе Лазар Самарджич близький до переходу у Наполі.

Про це повідомляє журналіст calciomercato.com Даніеле Лонго.

Вказано, що наступного сезону неаполітанський клуб зробить офіційну пропозицію. У разі переходу футболіст отримає контракт на 5 років з зарплатою у 2,5 млн євро на рік.

Перша усна пропозиція Наполі складала 19 мільйонів євро + 4-5 млн в якості бонусів.

Восени повідомлялося про інтерес до гравця з боку Ювентуса. Тоді клуб, начебто, був готовий орендувати півзахисника з правом викупу, яке могло стати обов'язковим при виконанні певних умов.

Влітку Лазар міг перейти в Інтер, але трансфер зірвався, бо батько гравця просив занадто велику зарплату для сина та значні комісійні для агентів.

21-річний серб виступає за фріульців з серпня 2021 року, відколи перейшов з Лейпцига приблизно за 2-3 млн євро. З того часу він забив 9 голів та віддав 9 результативних передач у 80 матчах.

Раніше повідомлялось, що Судаков зацікавив чинного чемпіона Італії Наполі.

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