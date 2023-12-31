Головко: Якщо хтось дарує арбітрині квіти, то чому хлопцям не виносять віскі?

Головний тренер Діназа Олександр Головко не підтримує висловлювання головного тренера Оболоні Валерія Іващенка, що жінки-арбітри не встигають за ритмом чоловічого футболу.

Про це заявив сам Головко.

"Якщо людина на футбольному полі, то це не чоловік і не жінка. Це арбітр. Якщо вона приймає рішення, то воно не залежить від того, якої ти статі. Але якщо хтось дарує арбітрині квіти, то чому хлопцям не виносять віскі? Якщо чоловік судитиме матч жіночих команд, то винесіть йому віскі чи горілки.

Хоча від природи ми нікуди не дінемося. Але не хочу залазити у фізіологію. Колись цю думку розвинув - і мені прилетіло. У мене запитали - я відповів. Зараз я розумію, що не на всі запитання треба відповідати. Є сьогоднішній контекст, де рівні права у будь-якій діяльності.

Але інше питання в тому, що тоді ми повинні вийти на те, щоб жінки грали разом з чоловіками. А чому ні? Тоді хай буде 5 жінок і 5 хлопців в одній команді. Ніхто ж ці питання не підіймає. Думаю, що через деякий час так, може, і буде. Воно до цього йде. Це така еволюція", - сказав Головко.