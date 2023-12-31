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Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака

Сьогодні 15:25 9964 0
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака

Джерело - Чемпіон.

Український тренер розповів про незабутній новорічний подарунок свого дитинства

У грудні 2010 року Максим Розенко взяв велике ексклюзивне інтерв'ю в Андрія Шевченка. Публікуємо невелику частину з нього, яка присвячена новорічним святам.

- Пане Андрію, доводилося зустрічати новорічний бій курантів в літаку?

- Була справа - коли ще виступав у складі Мілану. Повинен був прибути в розташування клубу 1 або 2 січня. У підсумку в Італію з США з дружиною вилетіли 31 грудня і новий рік застали в салоні літака.

- Загадуєте бажання на новий рік?

 - Багато хто згадує, як минув рік, будують якісь плани на майбутнє. Я не виняток. Теж собі намагаюся щось планувати - і в кар'єрі, і в особистому житті.

  - Самі вибираєте новорічні подарунки дітям?

- В основному цим займається дружина. Коли дозволяє можливість, ми можемо разом поїхати і щось вибрати. Вибір подарунків для нас - тривала процедура. Ми до цього готуємося заздалегідь - не за день-два, а за місяць. 

 - А який був у вас незабутній новорічний подарунок з дитинства?

 - Залізниця з паровозиком. Я давно хотів мати власну залізницю. Пам'ятаю 1 січня вранці встав, побіг під ялинку. Знайшов подарунок і був безмірно щасливий.

- Напередодні Нового року ходите в лазню?

- Ні - боюся загубитися. А якщо серйозно, то традиція у нас така завжди була. Коли ще до від'їзду в Мілан виступав за Динамо, відпустка зазвичай починалася в грудні. На роботу виходили напередодні Нового року. Було 3-4 тренування, а 31 грудня вранці грали двохсторонку. Увечері команду відпускали - до 2 січня. Тому після гри ми всі дружно їхали в ресторан, а потім розходилися по групам й інтересам. Хтось після ресторану дійсно вирушав у лазню.

Максим Розенко, Чемпіон

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