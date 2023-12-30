Баї підписав контракт з Вільярреалом

Контракт розрахований до 30 липня 2025 року

Джерело - Чемпіон.

Вільярреал підписав івуарійського центрального захисника Еріка Баї.

Про це повідомляє пресслужба "жовтої субмарини".

Контракт гравця з іспанським клубом розрахований до 30 липня 2025 року.

El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo con Eric Bailly, que vuelve a la que fue su casa durante las temporadas 2014/15 y 15/16.



Endavant, @ericbailly24 💛! — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 30, 2023

Раніше Бешикташ розірвав контракт з ексзахисником Манчестер Юнайтед Баї.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!