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Баї підписав контракт з Вільярреалом

Контракт розрахований до 30 липня 2025 року
Сьогодні 17:54 185 0
Баї підписав контракт з Вільярреалом
#Вільярреал, #Ерік Баї

Джерело - Чемпіон.

Вільярреал підписав івуарійського центрального захисника Еріка Баї.

Про це повідомляє пресслужба "жовтої субмарини".

Контракт гравця з іспанським клубом розрахований до 30 липня 2025 року.

Раніше Бешикташ розірвав контракт з ексзахисником Манчестер Юнайтед Баї.

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