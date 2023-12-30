Баї підписав контракт з Вільярреалом

Джерело - Чемпіон.
Вільярреал підписав івуарійського центрального захисника Еріка Баї.
Про це повідомляє пресслужба "жовтої субмарини".
Контракт гравця з іспанським клубом розрахований до 30 липня 2025 року.
El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo con Eric Bailly, que vuelve a la que fue su casa durante las temporadas 2014/15 y 15/16.— Villarreal CF (@VillarrealCF) December 30, 2023
Endavant, @ericbailly24 💛!
Раніше Бешикташ розірвав контракт з ексзахисником Манчестер Юнайтед Баї.
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