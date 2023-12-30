Челсі без Мудрика переграв Лутон: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30-го грудня, відбувся 1 матч у межах 20-го туру АПЛ.
Чемпіонат Англії - АПЛ
20 тур, 30 грудня
Лутон - Челсі 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 12 Палмер, 0:2 - 37 Мадуеке, 0:3 - 70 Палмер, 1:3 - 80 Барклі, 2:3 - 86 Адебайо
Українець Михайло Мудрик провів матч на лаві для запасних.
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у АПЛ:
17:00 Астон Вілла - Бернлі
17:00 Вулвергемптон - Евертон
17:00 Крістал Пелес - Брентфорд
17:00 Манчестер Сіті - Шеффілд Юнайтед
19:30 Ноттінгем - Манчестер Юнайтед
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