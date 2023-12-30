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Коваленко - у старті Емполі на матч з Кальярі

Став відомий стартовий склад Емполі
Сьогодні 15:11 173 0
Коваленко - у старті Емполі на матч з Кальярі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18 туру італійської Серії А Емполі на виїзді зіграє із Кальярі.

Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко розпочне матч у стартовому складі.

Матч розпочнеться о 16:00.

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