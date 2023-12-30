Коваленко - у старті Емполі на матч з Кальярі

Джерело - Чемпіон.
У матчі 18 туру італійської Серії А Емполі на виїзді зіграє із Кальярі.
Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко розпочне матч у стартовому складі.
Матч розпочнеться о 16:00.
Alle 15.00 all’#UnipolDomus la sfida contro il #Cagliari; ecco la formazione scelta da mister Andreazzoli ⬇— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) December 30, 2023
EMPOLI: Caprile; Walukiewcz, Grassi, Kovalenko, Caputo, Cacace, Ebuehi, Maldini, Cambiaghi, Maleh, Luperto pic.twitter.com/HL25snWgca
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