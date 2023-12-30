Емполі з Коваленком розписав мирову з Кальярі, Ювентус здолав Рому: результати 18 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі у межах 18-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
18 тур, 30 грудня
Аталанта - Лечче 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 59 Лукман
Кальярі - Емполі 0:0
Українець Віктор Коваленко провів на полі 84 хвилини. Результативними діями не відзначився
Удінезе - Болонья 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Перейра, 2:0 - 48 Лукка, 3:0 - 52 Паєро
Верона - Салернітана 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 48 Чауна
Мілан - Сассуоло 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 59 Пулішич
Ювентус - Рома 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 47 Рабйо
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