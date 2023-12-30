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Гвардіола анонсував повернення Де Брейне

Гвардіола розповів про стан травмованих футболістів команди.
Сьогодні 14:16 239 0
Гвардіола анонсував повернення Де Брейне
#Жузеп Гвардіола, #Кевін Де Брейне, #Манчестер Сіті

Джерело - football.ua.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне незабаром повинний повернутися на поле.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Як я відчуваю, Кевін де Брюйне — найближчий до повернення на поле серед травмованих нині гравців.

Він тренується з великою енергією та відданістю. У нього є велике бажання повернутись на поле та грати в гру, яку він любить найбільше.

Коли? Найближчим часом, але ми маємо бути обережними. Йому потрібна була ця перерва", — заявив Гвардіола.

Раніше Манчестер Сіті обіграв Евертон Миколенка.

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