Гвардіола анонсував повернення Де Брейне

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне незабаром повинний повернутися на поле.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Як я відчуваю, Кевін де Брюйне — найближчий до повернення на поле серед травмованих нині гравців.

Він тренується з великою енергією та відданістю. У нього є велике бажання повернутись на поле та грати в гру, яку він любить найбільше.

Коли? Найближчим часом, але ми маємо бути обережними. Йому потрібна була ця перерва", — заявив Гвардіола.