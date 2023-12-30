Тренер Бенфіки оцінив прогрес Трубіна

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін продовжує зростати.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Рогер Шмідт.

"У футболі важливо все. Звісно, важливо забивати голи, але треба й добре захищатись. Головне – це захист. Трубін все більше й більше зростає, йому все вдається. Ми завжди можемо розраховувати на нього, коли це потрібно.

В цілому, стабільність у захисті дуже важлива, бо якщо вона є, це означає, що не потрібно забивати багато голів, щоб вигравати матчі. Як я вже казав кілька тижнів тому, ми ще можемо попрацювати над ефективністю в атаці.

Наразі наша гра неідеальна, але ми можемо розраховувати на всіх гравців. Для мене це хороший знак, тому що він означає, що гравці перебувають у хорошій формі, а також те, що командний дух на високому рівні. У новому році ми маємо продовжувати грати саме в такий футбол з таким менталітетом", – сказав Шмідт.