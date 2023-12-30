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Тренер Бенфіки оцінив прогрес Трубіна

Рогер Шмідт прокоментував гру Анатолія Трубіна
Сьогодні 13:10 330 0
Тренер Бенфіки оцінив прогрес Трубіна
#Бенфіка, #Анатолій Трубін, #Шмідт

Джерело - slbenfica.pt.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін продовжує зростати.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Рогер Шмідт.

"У футболі важливо все. Звісно, важливо забивати голи, але треба й добре захищатись. Головне – це захист. Трубін все більше й більше зростає, йому все вдається. Ми завжди можемо розраховувати на нього, коли це потрібно.

В цілому, стабільність у захисті дуже важлива, бо якщо вона є, це означає, що не потрібно забивати багато голів, щоб вигравати матчі. Як я вже казав кілька тижнів тому, ми ще можемо попрацювати над ефективністю в атаці.

Наразі наша гра неідеальна, але ми можемо розраховувати на всіх гравців. Для мене це хороший знак, тому що він означає, що гравці перебувають у хорошій формі, а також те, що командний дух на високому рівні. У новому році ми маємо продовжувати грати саме в такий футбол з таким менталітетом", – сказав Шмідт.

Раніше Бенфіка здобула розгромну перемогу над Фамаліканом у межах 15-го туру чемпіонату Португалії.

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