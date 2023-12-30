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Індзагі: Травми не повинні бути алібі для Інтера

Сімоне Індзагі прокоментував нічию з Дженоа
Сьогодні 11:29 180 0
Індзагі: Травми не повинні бути алібі для Інтера
Фото - Getty Images
#Інтер, #Сімоне Індзагі

Джерело - football.ua.

Дженоа провела потужний матч проти Інтера у рамках 18 туру Серії А.

Про це розповів головний тренер команди з Мілана Сімоне Індзагі.

"Ми знали, який матч та проти якого суперника на нас очікує. Дженоа перебуває в хорошій фізичній та психологічній формі. Це була важка гра, у якій обидві команди відзначились ще в першому таймі.

Ми знали, що Дженоа є сильним під час стандартів, тому ми повинні були краще захищатись і не давати їм можливості повернутись до гри. Однак я не можу сказати, що хлопці не віддали всі сили на полі. Ми хотіли перемогти, але все одно закінчуємо рік з відмінними показниками.

У другому таймі ми створили чудовий шанс за участі Ачербі, проте ледь не постраждали від кількох швидких атак суперників, більшість із яких ми добре контролювали.

Нам протистояла дуже сильна команда й ми повинні були швидше рухати м'яч, але це виявилось робити складніше, аніж зазвичай. Дженоа заслужила на цю нічию, бо провела дуже хороший матч.

Травми не повинні бути алібі для нас, ще й тому, що ми продовжуємо позитивну серію, у якій провели кілька чудових матчів. Ми повинні постаратись продовжити цей шлях, і ми знаємо при цьому, що він буде дуже довгим та важким, тому ми повинні бути ставати ще кращими з кожною наступною грою", — заявив Індзагі.

Раніше стала відома оцінка Малиновського за матч з Інтером.

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