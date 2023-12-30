Головне
Довбик – найкращий футболіст України 2023 року
Сьогодні 13:20 364
Судаков — найкращий гравець Шахтаря у 2023 році
Сьогодні 11:11 197
Сімеоне зацікавлений у трансфері Довбика
Сьогодні 08:29 446
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць
Сьогодні 08:05 64734
Збірна Німеччини зіграє з Латвією: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 30 грудня
Сьогодні 07:31 296
Дженоа з Маліновським зіграла внічию з Інетром, Наполі розписав мирову з Монцею: результати матчів Серії А
Вчора 23:50 593
Анчелотті підписав новий контракт з Реалом
Вчора 20:57 500
Зінченко - у команді першої частини сезону АПЛ за версією Opta
Вчора 18:54 530
Магучіх - найкраща атлетка України 2023 року
Вчора 18:44 444
Шахтар отримував пропозиції щодо Судакова від Наполі та Ювентуса
Вчора 16:15 514
Прямі трансляції

Тен Гаг:Перший гол в АПЛ надасть Гойлунду впевненості

Ерік тен Гаг прокоментував перший гол Расмуса Гойлунда в АПЛ.
Сьогодні 12:43 256 0
Тен Гаг:Перший гол в АПЛ надасть Гойлунду впевненості
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Расмус Гойлунд

Джерело - FabrizioRomano.

Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд отримає більше впевненості після голу у ворота Астон Вілли.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.

"Я довіряю йому. Звісно ж, я знав, що він заб’є – його голи в Лізі чемпіонів, а також те, що він робив раніше в Австрії та Італії (в Штурмі та Аталанті – прим.), показали, що він здатен забивати голи.

Цей гол у ворота надасть йому впевненості в тому, в майбутньому він забиватиме ще більше м’ячів", – сказав тен Гаг.

Переможний гол у ворота Астон Вілли (3:2) став для Расмуса Гойлунда першим в рамках чемпіонату Англії. 

Нагадаємо, Гойлунд перейшов у Манчестер Юнайтед з Аталанти у серпні за 75 млн євро.

Коментарі ()
Популярне зараз
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні 14599
День в історії. 48 років тому Олега Блохіна визнали найкращим в Європі День в історії. 48 років тому Олега Блохіна визнали найкращим в Європі 3239
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 14510
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ 929
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 9832
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 64734
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21627 7
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86516
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 160163
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11442
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 15142 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 341555 1