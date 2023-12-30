Тен Гаг:Перший гол в АПЛ надасть Гойлунду впевненості

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Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд отримає більше впевненості після голу у ворота Астон Вілли.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.
"Я довіряю йому. Звісно ж, я знав, що він заб’є – його голи в Лізі чемпіонів, а також те, що він робив раніше в Австрії та Італії (в Штурмі та Аталанті – прим.), показали, що він здатен забивати голи.
Цей гол у ворота надасть йому впевненості в тому, в майбутньому він забиватиме ще більше м’ячів", – сказав тен Гаг.
Переможний гол у ворота Астон Вілли (3:2) став для Расмуса Гойлунда першим в рамках чемпіонату Англії.
Нагадаємо, Гойлунд перейшов у Манчестер Юнайтед з Аталанти у серпні за 75 млн євро.