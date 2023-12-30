Тен Гаг:Перший гол в АПЛ надасть Гойлунду впевненості

Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд отримає більше впевненості після голу у ворота Астон Вілли.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.

"Я довіряю йому. Звісно ж, я знав, що він заб’є – його голи в Лізі чемпіонів, а також те, що він робив раніше в Австрії та Італії (в Штурмі та Аталанті – прим.), показали, що він здатен забивати голи.

Цей гол у ворота надасть йому впевненості в тому, в майбутньому він забиватиме ще більше м’ячів", – сказав тен Гаг.