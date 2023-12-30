Судаков — найкращий гравець Шахтаря у 2023 році

Георгій Судаков уперше здобуває титул найкращого гравця року у Шахтарі

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков визнаний уболівальниками кращим гравцем клубу у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

За Судакова проголосували 9 155 респондентів (58,8%). У топ-3 також увійшли Тарас Степаненко (3 734 голоси) та Данило Сікан (2 673).

Протягом 2023 року Судаков провів за "гірників" 38 офіційних матчів (7 голів, 6 асистів) та разом з командою став чемпіоном України.

Раніше повідомлялося, що Шахтар отримував пропозиції щодо Судакова від Наполі та Ювентуса.