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Судаков — найкращий гравець Шахтаря у 2023 році

Георгій Судаков уперше здобуває титул найкращого гравця року у Шахтарі
Сьогодні 11:11 131 0
Судаков — найкращий гравець Шахтаря у 2023 році
#Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - shakhtar.com.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков визнаний уболівальниками кращим гравцем клубу у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

За Судакова проголосували 9 155 респондентів (58,8%). У топ-3 також увійшли Тарас Степаненко (3 734 голоси) та Данило Сікан (2 673).

Протягом 2023 року Судаков провів за "гірників" 38 офіційних матчів (7 голів, 6 асистів) та разом з командою став чемпіоном України.

Раніше повідомлялося, що Шахтар отримував пропозиції щодо Судакова від Наполі та Ювентуса.

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