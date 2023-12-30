Севілья розірвала контракт із півзахисником

Півзахисник Фернандо Режес більше не виступатиме у складі Севільї.

Севілья оголосила про відхід 36-річного опорника Фернандо Режеса.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Його контракт був розрахований до літа 2024 року, але бразилець сам попросив розірвати контракт з андалусійцями, аби повернутись на батьківщину.

Нагадаємо, що Фернандо виступав за Севілью з липня 2019-го року, загалом зігравши за іспанський клуб 167 поєдинків, у яких відзначився 7 голами та 10 асистами. За свою кар'єру бразилець встиг пограти за Порту, Манчестер Сіті та Галатасарай.

Раніше Севілья поступилась Атлетико.