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Севілья розірвала контракт із півзахисником

Півзахисник Фернандо Режес більше не виступатиме у складі Севільї.
Сьогодні 10:52 236 0
Севілья розірвала контракт із півзахисником
#Севілья

Джерело - sevillafc.es.

Севілья оголосила про відхід 36-річного опорника Фернандо Режеса.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Його контракт був розрахований до літа 2024 року, але бразилець сам попросив розірвати контракт з андалусійцями, аби повернутись на батьківщину.

Нагадаємо, що Фернандо виступав за Севілью з липня 2019-го року, загалом зігравши за іспанський клуб 167 поєдинків, у яких відзначився 7 голами та 10 асистами. За свою кар'єру бразилець встиг пограти за Порту, Манчестер Сіті та Галатасарай.

Раніше Севілья поступилась Атлетико.

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