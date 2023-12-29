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Дженоа з Маліновським зіграла внічию з Інетром, Наполі розписав мирову з Монцею: результати матчів Серії А

Результати матчів 18-го туру Серії А
Вчора 23:50 304 0
Дженоа з Маліновським зіграла внічию з Інетром, Наполі розписав мирову з Монцею: результати матчів Серії А
#Дженоа, #Інтер, #Лаціо, #Руслан Маліновський, #Монца, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Фіорентина, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29-го грудня, відбулося 4 матчі в межах 18-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
18 тур, 29 грудня

Фіорентина - Торіно 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 83 Раньєрі

Наполі - Монца 0:0

Дженоа - Інтер 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 42 Арнаутович, 1:1 - 45+7 Дрегушин

Українець Руслан Маліновський вийшов на 61-й хвилині матчу. Результативними діями не відзначився

Лаціо - Фрозіноне 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Суле (пен), 1:1 - 70 Кастельянос, 2:1 - 72 Ісаксен, 3:1 - 84 Патрік

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