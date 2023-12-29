Дженоа з Маліновським зіграла внічию з Інетром, Наполі розписав мирову з Монцею: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29-го грудня, відбулося 4 матчі в межах 18-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
18 тур, 29 грудня
Фіорентина - Торіно 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 83 Раньєрі
Наполі - Монца 0:0
Дженоа - Інтер 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 42 Арнаутович, 1:1 - 45+7 Дрегушин
Українець Руслан Маліновський вийшов на 61-й хвилині матчу. Результативними діями не відзначився
Лаціо - Фрозіноне 3:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Суле (пен), 1:1 - 70 Кастельянос, 2:1 - 72 Ісаксен, 3:1 - 84 Патрік
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