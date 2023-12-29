Будинок Гріліша пограбували під час матчу з Евертоном

Грабіжники встигли винести багато цінних речей

Будинок півзахисника Манчестер Сіті Джека Гріліша пограбували під час матчу з Евертоном.

Про це повідомляє The Sun.

У момент пограбування у будинку перебували родичі футболіста. Почувши шум, вони натиснули на тривожну кнопку. Грабіжники втекли, повідомляється, що вони встигли забрати цінностей на суму близько мільйона фунтів.

Поліція прибула на виклик, для пошуків зловмисників було задіяно кілька машин та вертоліт. Наразі не вдалося виявити слідів грабіжників.

Гріліш відіграв повний матч з Евертоном, заробивши у поєдинку жовту картку.

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