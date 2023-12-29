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Футболістка збірної України намагалася в'їхати в росію

Дар'я Кравець опинилася в центрі скандалу.
Сьогодні 15:10 309 0
Футболістка збірної України намагалася в'їхати в росію

Джерело - Чемпіон.

Футболістка збірної України Дар'я Кравець намагалася в'їхати російську федерацію.

Про це розповів пропагандистський канал "россия 1", який показав сюжет про футболісту.

На відео не вказано, коли це сталося. У телефоні в Дар'ї виявили раніше видалені повідомлення в Telegram про те, що зароблені в росії гроші вона збирається відправляти на потреби ЗСУ. Також дівчина в повідомленнях вживала слово "орки", говорячи про росіян.

29-річна Кравець провела 60 матчів за збірну України, забила 8 голів. Останнім її клубом був італійський Комо.

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