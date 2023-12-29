Футболістка збірної України намагалася в'їхати в росію

Джерело - Чемпіон.
Футболістка збірної України Дар'я Кравець намагалася в'їхати російську федерацію.
Про це розповів пропагандистський канал "россия 1", який показав сюжет про футболісту.
На відео не вказано, коли це сталося. У телефоні в Дар'ї виявили раніше видалені повідомлення в Telegram про те, що зароблені в росії гроші вона збирається відправляти на потреби ЗСУ. Також дівчина в повідомленнях вживала слово "орки", говорячи про росіян.
29-річна Кравець провела 60 матчів за збірну України, забила 8 голів. Останнім її клубом був італійський Комо.
Росіяни зробили великий репортаж про те, як вони перевіряють українців, які їдуть зараз до них. Тут і діюча футболістка збірної України Дар'я Кравець, але саме цікаве що росіяни мають повний доступ до видаленої переписки з Телеграм. pic.twitter.com/7cWyrsZWBP— 🇺🇦 ЄвроМайдан 🇪🇺 (@EuroMaydan) December 29, 2023