Футболістка збірної України намагалася в'їхати в росію

Дар'я Кравець опинилася в центрі скандалу.

Джерело - Чемпіон.

Футболістка збірної України Дар'я Кравець намагалася в'їхати російську федерацію.

Про це розповів пропагандистський канал "россия 1", який показав сюжет про футболісту.

На відео не вказано, коли це сталося. У телефоні в Дар'ї виявили раніше видалені повідомлення в Telegram про те, що зароблені в росії гроші вона збирається відправляти на потреби ЗСУ. Також дівчина в повідомленнях вживала слово "орки", говорячи про росіян.

29-річна Кравець провела 60 матчів за збірну України, забила 8 голів. Останнім її клубом був італійський Комо.