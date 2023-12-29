Карло Анчелотті підпише новий контракт

Реал домовився з головним тренером Карло Анчелотті про продовження контракту.

Про це повідомляє Relevo.

Сторони узгодили контракт до 2026 року. Це відбулось під час короткої зимової паузи у сезоні.

Раніше повідомлялось, що він може очолити збірну Бразилії. Але, за даними джерела, спеціаліст залишиться у Реалі.

64-річний Анчелотті вдруге очолив Реал у 2021 році. З командою він виграв 10 трофеїв, у тому числі 1 перемога у Ла-Лізі та 2 – Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті найближчими днями повідомить Кепі та Луніну, хто буде основним голкіпером Реала до кінця сезону.