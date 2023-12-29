СК Дніпро-1: росія - держава-терорист, і має відповісти за всі злочини!

Дніпро-1 прокоментував обстріли України російськими військами.

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 відреагував на масовану ракетну атаку росії по Україні.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Пологовий будинок, школи, дитсадки, торговельний центр, понівечені оселі, а головне - долі людей. Хай весь світ бачить, що було скоєно сьогодні вранці з Україною! росія - держава-терорист, і має відповісти за всі злочини!" - йдеться у повідомленні.

Під час масованого удару по Україні росіяни застосували 158 засобів повітряного нападу − ракет різних типів та ударних БпЛА; 27 "Шахедів" і 87 крилатих ракет вдалося знищити.