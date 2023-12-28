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Клуби Серії А не зможуть отримати ліцензію на наступний сезон, якщо погодяться грати у Суперлізі

Невиконання цих вимог призведе до невидачі ліцензії на сезон 2024/25
Сьогодні 22:52 171 0
Клуби Серії А не зможуть отримати ліцензію на наступний сезон, якщо погодяться грати у Суперлізі
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Calcio e Finanza.

Клуби Серії А будуть зобов'язані виступити проти Суперліги, щоб отримати допуск до чемпіонату.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

Як сказано в тексті документа від Федерації футболу Італії з новими вимогами, "команди повинні до крайнього терміну 4 червня 2024 року виконати наступні вимоги: подати заявку на допуск до Серії A сезону 2024/2025, що містить запит на надання національної ліцензії та зобов’язання не брати участі в змаганнях, організованих приватними асоціаціями, не визнаними ФІФА, УЄФА та FIGC".

Невиконання цих вимог призведе до невидачі ліцензії на сезон 2024/25.

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