Анчелотті може підписати новий контракт з Реалом

Джерело - AS.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті може продовжити контракт з мадридцями.
Про це повідомляє AS.
Італієць значно ближчий до нового контракту з Реалом, ніж до роботи зі збірною Бразилії.
Керівництво клубу задоволене роботою спеціаліста. Сам італієць готовий прийняти пропозицію про новий контракт.
Реал є пріоритетним варіантом для нього. Поточна угода діє до кінця сезону.
Раніше Реал ухвалив рішення щодо майбутнього Анчелотті.
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