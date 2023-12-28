Анчелотті може підписати новий контракт з Реалом

Керівництво клубу задоволене роботою спеціаліста

Джерело - AS.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті може продовжити контракт з мадридцями.

Про це повідомляє AS.

Італієць значно ближчий до нового контракту з Реалом, ніж до роботи зі збірною Бразилії.

Керівництво клубу задоволене роботою спеціаліста. Сам італієць готовий прийняти пропозицію про новий контракт.

Реал є пріоритетним варіантом для нього. Поточна угода діє до кінця сезону.

Раніше Реал ухвалив рішення щодо майбутнього Анчелотті.

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