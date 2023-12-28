Реал ухвалив рішення щодо майбутнього Анчелотті

Головний тренер Реала Карло Анчелотті може отримати новий контракт.

Про це повідомляє AS.

Наразі жодних остаточних рішень не було ухвалено, і пропозиція збірної Бразилії для Карло залишається актуальною.

Проте, як стверджує іспанська преса, Реал для себе вже ухвалив рішення, що одразу після завершення розіграшу Суперкубка Іспанії італійцю на розгляд подадуть новий контракт.

Позиція Анчелотті з цього питання залишається незмінною — він буде працювати в Реалі стільки, "скільки зможе".