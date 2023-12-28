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Вартість Трубіна виросла до 25 млн євро

Сьогодні 11:30 105 0
Вартість Трубіна виросла до 25 млн євро
Фото - Getty Images
#Бенфіка, #Анатолій Трубін

Джерело - transfermarkt.co.uk.

Transfermarkt оновив оціночну вартість футболістів чемпіонату Португалії.

Українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна портал оцінив у 25 млн євро (+3 млн євро).

Трансферна вартість правого захисника Аруки Богдана Мілованова не змінилася - 500 000 євро. Цінник лівого захисника Візели Ореста Лебеденка впав з 500 тисяч євро до 400.

Найдорожчими гравцями ліги вважаються центрбек "Бенфіки" Антоніу Сілва, його одноклубник Жоау Невеш, голкіпер Порту Діогу Кошта та форвард Спортинга Віктор Дьйокереш. Усіх чотирьох оцінюють в 45 мільйонів євро.

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