Вартість Трубіна виросла до 25 млн євро

Transfermarkt оновив оціночну вартість футболістів чемпіонату Португалії.

Українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна портал оцінив у 25 млн євро (+3 млн євро).

Трансферна вартість правого захисника Аруки Богдана Мілованова не змінилася - 500 000 євро. Цінник лівого захисника Візели Ореста Лебеденка впав з 500 тисяч євро до 400.

Найдорожчими гравцями ліги вважаються центрбек "Бенфіки" Антоніу Сілва, його одноклубник Жоау Невеш, голкіпер Порту Діогу Кошта та форвард Спортинга Віктор Дьйокереш. Усіх чотирьох оцінюють в 45 мільйонів євро.