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Мудрик отримав високу оцінку за матч із Крістал Пелес

Стала відома оцінка Михайла Мудрика
Сьогодні 08:52 301 0
Мудрик отримав високу оцінку за матч із Крістал Пелес
Фото - Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У межах 19-го туру АПЛ Челсі вдома обіграв Крістал Пелес (2:1).

Український вінгер господарів Михайло Мудрик отримав від Sofascore  оцінку 7,5.

Михайло відкрив рахунок зустрічі та був замінений через пошкодження на 71-й хвилині гри. В його активі 38 дотиків до м’яча, 14 точних передач з 17 (82%), в тому числі 1 ключова, 1 створений гольовий момент, 3 удари по воротах (2 в площину та 1 заблокований), 1 вдале обведення з 2, 1 втрачений гольовий момент, 14 втрат і 2 відбирання м’яча та 1 заблокований удар.

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