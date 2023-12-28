Мудрик отримав високу оцінку за матч із Крістал Пелес

Стала відома оцінка Михайла Мудрика

Джерело - Чемпіон.

У межах 19-го туру АПЛ Челсі вдома обіграв Крістал Пелес (2:1).

Український вінгер господарів Михайло Мудрик отримав від Sofascore оцінку 7,5.

Михайло відкрив рахунок зустрічі та був замінений через пошкодження на 71-й хвилині гри. В його активі 38 дотиків до м’яча, 14 точних передач з 17 (82%), в тому числі 1 ключова, 1 створений гольовий момент, 3 удари по воротах (2 в площину та 1 заблокований), 1 вдале обведення з 2, 1 втрачений гольовий момент, 14 втрат і 2 відбирання м’яча та 1 заблокований удар.