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Гол Мудрика допоміг Челсі переграти Крістал Пелес, Евертон з Миколенком поступився Манчестер Сіті: результати матчів АПЛ

Результати матчів 19-го туру АПЛ
Сьогодні 00:10 483 0
Гол Мудрика допоміг Челсі переграти Крістал Пелес, Евертон з Миколенком поступився Манчестер Сіті: результати матчів АПЛ
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Вулвергемптон, #Евертон, #Крістал Пелес, #Манчестер Сіті, #Віталій Миколенко, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27-го грудня, відбулося 3 матчі в межах 19-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
19 тур, 27 грудня

Брентфорд - Вулвергемптон 1:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 13 Леміна, 0:2 - 14 Хі Чхан, 1:2 - 16 Вісса, 1:3 - 28 Хі Чхан, 1:4 - 79 Белльгард

Українець Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі і був замінений по перерві.

Челсі - Крістал Пелес 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Мудрик, 1:1 - 45+1 Олісе, 2:1 - 88 Мадуеке (пен)

Михайло Мудрик розпочав матч в основі і відзначився забитими голом. Українець був замінений на 71-й хвилині зустрічі.

Евертон - Манчестер Сіті 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Гаррісон, 1:1 - 53 Фоден, 1:2 - 64 Альварес (пен), 1:3 - 86

Віталій Миколенко відіграв увесь матч у складі "ірисок".

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