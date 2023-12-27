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Почеттіно: Історія Челсі вимагає від нас бути на вершині

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Почеттіно: Історія Челсі вимагає від нас бути на вершині
Фото: Getty Images
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - BBC.

Гравці Челсі розчаровані виступами команди в 2023-у році.

Про це заявив головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Ми - Челсі. Наша історія вимагає від нас бути на вершині. Але на цей момент нам потрібно бути реалістами - нам потрібно конкурувати краще, якщо ми хочемо вигравати більше ігор, ніж програвати. У нас забагато важливих гравців. Занадто багато обставин відбувалося з початку сезону, які не в наших руках, і це проблема.

  Мудрик ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Челсі – Крістал Пелес

Це хороший виклик, тому що, звичайно, ми всі розчаровані, тому що ми Челсі. Дійсно важливо бачити профілі гравців і те, як вони можуть справлятися з тиском, щоб грати за Челсі. У нас є досвідчені гравці, але у нас також є молода команда, яка повинна відчути Прем’єр-лігу", - сказав Почеттіно.

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