Почеттіно: Історія Челсі вимагає від нас бути на вершині

Джерело - BBC.
Гравці Челсі розчаровані виступами команди в 2023-у році.
Про це заявив головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.
"Ми - Челсі. Наша історія вимагає від нас бути на вершині. Але на цей момент нам потрібно бути реалістами - нам потрібно конкурувати краще, якщо ми хочемо вигравати більше ігор, ніж програвати. У нас забагато важливих гравців. Занадто багато обставин відбувалося з початку сезону, які не в наших руках, і це проблема.
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Це хороший виклик, тому що, звичайно, ми всі розчаровані, тому що ми Челсі. Дійсно важливо бачити профілі гравців і те, як вони можуть справлятися з тиском, щоб грати за Челсі. У нас є досвідчені гравці, але у нас також є молода команда, яка повинна відчути Прем’єр-лігу", - сказав Почеттіно.
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