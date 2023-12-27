Почеттіно: Історія Челсі вимагає від нас бути на вершині

Гравці Челсі розчаровані виступами команди в 2023-у році.

Про це заявив головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Ми - Челсі. Наша історія вимагає від нас бути на вершині. Але на цей момент нам потрібно бути реалістами - нам потрібно конкурувати краще, якщо ми хочемо вигравати більше ігор, ніж програвати. У нас забагато важливих гравців. Занадто багато обставин відбувалося з початку сезону, які не в наших руках, і це проблема.