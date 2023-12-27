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Півзахисник Наполі Елмаз став гравцем Лейпцига

Гравець приєдняється до німецької команди 1 січня
Сьогодні 20:19 115 0
Півзахисник Наполі Елмаз став гравцем Лейпцига
#Наполі, #РБ Лейпциг, #Еліф Елмаз

Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг підписав півзахисника Наполі Еліфа Елмаза.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

  Лейпциг готовий відпустити Вернера в зимове трансферне вікно  

24-річний гравець збірної Північної Македонії приєднається до німецької команди 1 січня 2024 року.

Контракт з футболістом розрахований до червня 2028 року.

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