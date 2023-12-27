Півзахисник Наполі Елмаз став гравцем Лейпцига

Джерело - Чемпіон.
РБ Лейпциг підписав півзахисника Наполі Еліфа Елмаза.
Про це повідомляє пресслужба "биків".
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24-річний гравець збірної Північної Македонії приєднається до німецької команди 1 січня 2024 року.
Контракт з футболістом розрахований до червня 2028 року.
+++ Transfer-Update +++— RB Leipzig (@RBLeipzig) December 27, 2023
Eljif #Elmas verstärkt #RB Leipzig ab Januar 2024!
Der 24-Jährige erhält einen langfristigen Vertrag über viereinhalb Jahre bis Juni 2028 und wird künftig mit der Rückennummer 6 für #RBL aufdribbeln: https://t.co/dkIFE1iIEh
Herzlich Willkommen bei den… pic.twitter.com/tbSIodtcLo
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