Півзахисник Наполі Елмаз став гравцем Лейпцига

Гравець приєдняється до німецької команди 1 січня

Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг підписав півзахисника Наполі Еліфа Елмаза.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

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24-річний гравець збірної Північної Македонії приєднається до німецької команди 1 січня 2024 року.

Контракт з футболістом розрахований до червня 2028 року.

+++ Transfer-Update +++



Eljif #Elmas verstärkt #RB Leipzig ab Januar 2024!



Der 24-Jährige erhält einen langfristigen Vertrag über viereinhalb Jahre bis Juni 2028 und wird künftig mit der Rückennummer 6 für #RBL aufdribbeln: https://t.co/dkIFE1iIEh



Herzlich Willkommen bei den… pic.twitter.com/tbSIodtcLo — RB Leipzig (@RBLeipzig) December 27, 2023

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