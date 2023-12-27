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Рух приєднається до проєкту УПЛ-ТБ

Ігор Дедишин прокоментував єдиний телепул
Сьогодні 12:42 186 0
Рух приєднається до проєкту УПЛ-ТБ
#Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ

Джерело - fcruhlviv.com.

Рух готовий приєднатися до проєкту УПЛ-ТБ у рамках створення єдиного телепулу.

Про це розповів генеральний директор клубу Ігор Дедишин.

У першій частині сезону матчі львівської команди клуб показував на своєму каналі на Youtube, проте наразі УПЛ знову обговорює спільний телепул.

"ФК Рух вітає той факт, що Прем’єр-ліга та клуби дійшли до висновку, про який ми говорили ще півроку тому: клуби та Ліга повинні самостійно створити свій власний продукт. Відповідно, клуби та УПЛ будуть самі займатись його виробництвом, просуванням, дистрибуцією та продажем. Цю концепцію власного УПЛ ТБ Рух пропонував ще влітку, але довелось пройти складний період усвідомлення, і ми раді, що клуби зараз також вирішили, що потрібно йти саме цим шляхом.

Один з топ-менеджерів УПЛ Максим Радченко запропонував той концепт виготовлення продукту, який майже повністю відповідає нашому баченню. Відтак, Рух готовий приєднатись до реалізації проєкту УПЛ TV, який має великі перспективи централізовано зібрати права усіх 16 клубів УПЛ для досягнення значних комерційних результатів вже у найближчому майбутньому", – сказав Дедишин.

Раніше повідомлялося, що нападник Руха зацікавив німецькі клуби.

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