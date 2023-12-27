Голанд — найкращий гравець 2023 року за версією IFFHS

Джерело - iffhs.de.
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS опублікувала рейтинг найкращих футболістів за підсумками 2023 року.
Рейтинг очолив норвезький нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд. У трійку найкращих також увійшов форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе та володар Золотого м'яча-2023 Ліонель Мессі.
Топ-10 найкращих футболістів 2023 року за версією IFFHS:
1. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія);
2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція);
3. Ліонель Мессі (Інтер Маямі, Аргентина);
4. Родрі (Манчестер Сіті, Іспанія)
5. Джуд Беллінгем (Реал, Англія)
6. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, Бельгія)
7. Гаррі Кейн (Баварія, Англія);
8. Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Португалія)
9. Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія);
10. Лаутаро Мартінес (Інтер, Аргентина).
Нагадаємо, Голанд, Мбаппе та Мессі - у трійці претендентів на найкращого гравця року за версією ФІФА.