Головне
Українські ветерани на Invictus Games - лауреати відзнаки Незламний дух України
25.12.2023 13:46 668
Відомий юрист готує позов до CAS із метою скасування допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024
Сьогодні 08:55 396
Збірна Латвії зіграє з Канадою: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 27 грудня
Сьогодні 07:50 322
Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ
Вчора 23:59 1686
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 20:42 16569
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Вчора 17:25 8763
Зінченка включено до десятки найкращих лівих захисників світу за 2023 рік
Вчора 13:54 687 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Вчора 11:40 159085 8
Голкіперка збірної України претендує на нагороду Futsal Awards
Вчора 10:56 505
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Вчора 10:50 314606 1
Прямі трансляції

Голанд — найкращий гравець 2023 року за версією IFFHS

Визначився найкращий гравець року
Сьогодні 12:17 183 0
Голанд — найкращий гравець 2023 року за версією IFFHS
Фото - gettyimages
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - iffhs.de.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS опублікувала рейтинг найкращих футболістів за підсумками 2023 року.

Рейтинг очолив норвезький нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд. У трійку найкращих також увійшов форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе та володар Золотого м'яча-2023 Ліонель Мессі.

Топ-10 найкращих футболістів 2023 року за версією IFFHS:

1. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія);
2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція);
3. Ліонель Мессі (Інтер Маямі, Аргентина);
4. Родрі (Манчестер Сіті, Іспанія)
5. Джуд Беллінгем (Реал, Англія)
6. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, Бельгія)
7. Гаррі Кейн (Баварія, Англія);
8. Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Португалія)
9. Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія);
10. Лаутаро Мартінес (Інтер, Аргентина).

Нагадаємо, Голанд, Мбаппе та Мессі - у трійці претендентів на найкращого гравця року за версією ФІФА.

Коментарі ()
Популярне зараз
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 8763
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 6401
Збірна Швеції розгромила Латвію, Канада перемогла Фінляндію: результати матчів чемпіонату світу U-20 Збірна Швеції розгромила Латвію, Канада перемогла Фінляндію: результати матчів чемпіонату світу U-20 1719
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин 16569
Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ 1686
Став відомий стартлист Різдвяної гонки-2023 у Гельзенкірхені Став відомий стартлист Різдвяної гонки-2023 у Гельзенкірхені 1105
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 84540
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32178
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 159085 8
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62193 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 44407 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 27986