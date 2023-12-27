Голанд — найкращий гравець 2023 року за версією IFFHS

Визначився найкращий гравець року

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS опублікувала рейтинг найкращих футболістів за підсумками 2023 року.

Рейтинг очолив норвезький нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд. У трійку найкращих також увійшов форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе та володар Золотого м'яча-2023 Ліонель Мессі.

Топ-10 найкращих футболістів 2023 року за версією IFFHS:

1. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія);

2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція);

3. Ліонель Мессі (Інтер Маямі, Аргентина);

4. Родрі (Манчестер Сіті, Іспанія)

5. Джуд Беллінгем (Реал, Англія)

6. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, Бельгія)

7. Гаррі Кейн (Баварія, Англія);

8. Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Португалія)

9. Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія);

10. Лаутаро Мартінес (Інтер, Аргентина).

Нагадаємо, Голанд, Мбаппе та Мессі - у трійці претендентів на найкращого гравця року за версією ФІФА.