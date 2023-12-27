Головне
Українські ветерани на Invictus Games - лауреати відзнаки Незламний дух України
25.12.2023 13:46 668
Відомий юрист готує позов до CAS із метою скасування допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024
Сьогодні 08:55 396
Збірна Латвії зіграє з Канадою: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 27 грудня
Сьогодні 07:50 322
Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ
Вчора 23:59 1686
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 20:42 16569
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Вчора 17:25 8763
Зінченка включено до десятки найкращих лівих захисників світу за 2023 рік
Вчора 13:54 687 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Вчора 11:40 159085 8
Голкіперка збірної України претендує на нагороду Futsal Awards
Вчора 10:56 505
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Вчора 10:50 314600 1
Прямі трансляції

Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні

Ракіцький зізнався, хто для нього є найкращим артистом в українському шоубізнесі
Сьогодні 11:31 597 0
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні
#Ярослав Ракіцький

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Ярослав Ракіцький розповів, як ставиться до музичної кар'єри своєї дружини, які пісні Олі йому подобаються найбільше і якою була б його реакція на запрошення Сергія Реброва до збірної України.   

- Ярославе, коли вперше почули “Помаранчеве серце” у виконанні дружини? 

Оля відправила мені трек під час групового турніру Ліги чемпіонів. Перша реакція? Реально крута пісня. До мурах по шкірі. Відчув гордість за дружину. Після гостьової перемоги над Антверпеном показав хлопцям з команди. Вони зацінили. Дуже захотів, щоб “Помаранчеве серце” також почули всі фани Шахтаря.    

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Olya Rakitska (@olya_rakitska)

- Вже вивчили слова пісні? 

Звісно. Мені подобається її смислове навантаження: “Донбаський дух тече по твоїх венах - тече шахтарська кров”. Мені це близько. І знаю, що не тільки мені. 

- Як відреагували на рішення Олі відновити музичну кар'єру? 

Скільки пам’ятаю дружину, вона завжди співала. І жодних пауз не робила. Для мене вона найкраща співачка й артистка. У неї чудові вокальні дані та божевільні пісні. Тож сподіваюсь побачити виступ Олі на стадіоні. Вірю в неї.

- Пісня "В цей Новий рік", яку вашу дружина випустила зовсім нещодавно, стала вірусною в ТікТок. Під неї записали свої відео понад 1000 користувачів. А вам яка пісня Ольги більше подобається? 

Мені подобаються всі пісні Олі. Це і “Сонце”, яка присвячена нашій доньці Ярославі. І “Мой город”, який незабаром отримає українську версію. За “Помаранчеве серце” я вже сказав вище. Але “В цей Новий рік” має слова, які справді вразили мене. 

“В цей Новий рік я попрошу одне у Бога,

Щоб мир прийшов у наш світ, а в Україну - перемога”

Це головне бажання, нас усіх, українців.. І я дуже хочу, щоб перемога прийшла якнайшвидше. У 2024 році.   

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Olya Rakitska (@olya_rakitska)

 - “Помаранчеве серце” фани Шахтаря могли почути перед останнім номінально домашнім матчем клубу в Лізі чемпіонів.  Буде розвиток цієї спортивної лінії? Ви бажали б, щоб дружина заспівала гімн України, наприклад, перед боєм Усика з Тайсоном Ф’юрі?

Звичайно. Усик - це топ. Знаю, що вже в лютому в Сашка бій з цим пузатим боксером. Хочу, щоб Усик вирубив Тайсона Ф’юрі десь у шостому раунді. У шостому - щоб хоч трохи подивитися бій. А якщо моя дружина ще виконає на цьому мегафайті гімн України - та це взагалі мрія! 

- А самі хотіли би знов отримати запрошення від збірної й заспівати гімн України?

Якщо отримаю виклик в національну команду, буду дуже радий. У збірній є традиція: новачок повинен виконати якусь пісню. І хоча я і провів за національну команду більше півсотні матчів, але все одно готовий щось заспівати для хлопців під час цього символічного дійства. А гімн України тоді б уже виконав на стадіоні. У будь-якому випадку я його співаю і буду співати.

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()
Популярне зараз
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин 16569
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 8763
Став відомий стартлист Різдвяної гонки-2023 у Гельзенкірхені Став відомий стартлист Різдвяної гонки-2023 у Гельзенкірхені 1105
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 6401
Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ 1686
Збірна Швеції розгромила Латвію, Канада перемогла Фінляндію: результати матчів чемпіонату світу U-20 Збірна Швеції розгромила Латвію, Канада перемогла Фінляндію: результати матчів чемпіонату світу U-20 1719
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 314600 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 84540
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11408
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4475
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37776 3
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32695