Барселона хоче скоротити зарплату Левандовському

Барселона має проблеми з лімітом витрат

Барселона досі має проблеми з лімітами щодо витрат, тому шукає способи домовитися з футболістами про скорочення зарплат.

Про це повідомляє Diario Sport.

Нападник Роберт Левандовський влітку 2022 року підписав з каталонцями контракт за схемою 3+1 рік. Згідно з угодою, у третьому сезоні - 2024/25 - його зарплата стане ще вищою. Але Барселона хоче досягти домовленості з футболістом про коригування гонорару на наступний рік.

Була інформація, що Барселона не розглядає продаж Левандовського ні взимку, ні в кінці сезону. Головний тренер Хаві вважає його одним з ключових гравців, навколо яких будуватиме команду, а керівництво не розглядає трансфер поляка навіть в разі погіршення фінансової ситуації.

Цього сезону Роберт забив 9 голів та зробив 5 асисти у 21 матчі.

Раніше повідомлялося, що Барселона може поборотися з англійськими грандами за півзахисника Флуміненсе.