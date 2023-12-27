Барселона може продати Бальде

Джерело - tribuna.com.
Захисник Барселони Алехандро Бальде може покинути клуб, якщо його трансфер стане необхідним для покращення фінансової ситуації клубу.
Про це повідомляє Sport.es.
У вересні 20-річний футболіст підписав новий контракт з клаусулою в 1 мільярд євро, однак вже тоді його агент Жорже Мендеш обговорював з каталонцями можливий продаж. У той час Барса вважала Бальде "стратегічним гравцем", тому завершила пролонгацію.
Останнім часом Алехандро втратив місце у старті, а тренерський штаб працює над його позиціюванням при оборонній роботі.
Інтерес до іспанця виявляють представники АПЛ – Челсі, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. Джерело не виключає, що Бальде обговорюватиметься з "містянами" в рамках угоди щодо викупу Жоау Канселу.
У поточному сезоні фулбек провів 22 матчі, віддавши асист.