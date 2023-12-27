Барселона може продати Бальде

Захисник може перейти у клуб АПЛ

Захисник Барселони Алехандро Бальде може покинути клуб, якщо його трансфер стане необхідним для покращення фінансової ситуації клубу.

Про це повідомляє Sport.es.

У вересні 20-річний футболіст підписав новий контракт з клаусулою в 1 мільярд євро, однак вже тоді його агент Жорже Мендеш обговорював з каталонцями можливий продаж. У той час Барса вважала Бальде "стратегічним гравцем", тому завершила пролонгацію.

Останнім часом Алехандро втратив місце у старті, а тренерський штаб працює над його позиціюванням при оборонній роботі.

Інтерес до іспанця виявляють представники АПЛ – Челсі, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. Джерело не виключає, що Бальде обговорюватиметься з "містянами" в рамках угоди щодо викупу Жоау Канселу.

У поточному сезоні фулбек провів 22 матчі, віддавши асист.