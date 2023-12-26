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Джошуа планує відвідати бій Усик - Ф'юрі

Джошуа хоче стати свідком історичного поєдинку.
Вчора 23:26 137 0
Джошуа планує відвідати бій Усик - Ф'юрі
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - thesun.co.uk.

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа заявив, що планує наживо подивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу в його дивізіоні між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів сам боксер.

"Я постараюся відвідати поєдинок Ф'юрі та Усика. Зазвичай я не ходжу на бої, але це знаковий поєдинок. Щойно він відбудеться, суперважка вага знову відкриється, і ми почнемо отримувати нових чемпіонів. 

Кожен бій веде тебе до кінцевого пункту призначення. У мене більші амбіції, я не святкую, коли перемагаю в цих боях. Я святкую, коли стаю чемпіоном світу", - відзначив Джошуа.

Поєдинок Усика і Ф'юрі відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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