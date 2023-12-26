Тоналі найбільше подешевшав в АПЛ за версією Transfermarkt

Вартість хавбека Ньюкасла зменшилася на 20 млн євро.

Джерело - Чемпіон.

Портал Transfermarkt оновив орієнтовну вартість гравців в англійській Прем'єр-лізі.

Центральний півзахисник Ньюкасл Юнайтед Сандро Тоналі, який наприкінці жовтня отримав дискваліфікацію на десять місяців за порушення правил участі в азартних іграх, продемонстрував найбільший регрес у трансферній вартості серед усіх гравців АПЛ.

23-річний італієць подешевшав на 20 мільйонів євро, і тепер він оцінюється в 40 мільйонів. До трійки також увійшли Мейсон Маунт та Антоні — обидва представника Манчестер Юнайтед стали дешевшими на 15 мільйонів.