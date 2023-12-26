Тен Гаг: Ми маємо все виправити

Гравці Манчестер Юнайтед розчаровані останніми результатами команди.

Про це розповів наставник МЮ Ерік тен Гаг.

"Я впевнений, що вони дуже розчаровані у нас. І ми маємо все виправити. Нам потрібно зробити все по-іншому.

Ми дуже цінуємо весь час, що вони підтримують нас, навіть попри невдачі, які ми пережили останнім часом. Вони весь час за нас і ми дуже цінуємо це.

Звісно, нам потрібна будь-яка підтримка. Але насамперед ми з командою маємо це зробити", – сказав тен Гаг.