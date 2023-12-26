Кейн: Мета збірної Англії - виграти Євро

Нападник Баварії Гаррі Кейн назвав плани команди та збірної Англії на 2024 рік.

Про це розповів сам форвард.

"Бундесліга та Ліга чемпіонів — це те, що ми збираємося виграти з Баварією, а Євро — з Англією. Команди, в яких я граю, мають справді добрі шанси виграти ці трофеї.

Мета збірної Англії — виграти Євро, ми були дуже близькі до цього минулого турніру, і це посилило бажання повернутися і виграти трофей. Жодних виправдань, ми хочемо вигравати титули, і зробити це з Англією було б особливим почуттям на світі", - сказав Кейн.