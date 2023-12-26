Головне
Українські ветерани на Invictus Games - лауреати відзнаки Незламний дух України
25.12.2023 13:46 552
Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ
Вчора 23:59 984
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 20:42 16377
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Вчора 17:25 8557
Зінченка включено до десятки найкращих лівих захисників світу за 2023 рік
Вчора 13:54 536 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Вчора 11:40 158586 8
Голкіперка збірної України претендує на нагороду Futsal Awards
Вчора 10:56 385
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Вчора 10:50 295602 1
Збірна Фінляндії зіграє з Канадою: розклад матчів чемпіонату світу-2023 на 26 грудня
Вчора 08:56 606
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 06:49 31378 5
Прямі трансляції

Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ

Результати 19 туру АПЛ
Вчора 23:59 984 0
Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

19 тур, 26 грудня

Ньюкасл - Ноттінгем 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 23 Ісак (пен), 1:1 - 45+1 Вуд, 1:2 - 53 Вуд, 1:3 - 60 Вуд

Борнмут - Фулгем 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Клюйверт, 2:0 - 62 Соланке, 3:0 - 90+3 Сіністерра 

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.

Шеффілд Юнайтед - Лутон 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Дауті, 1:1 - 61 Макберні, 2:1 - 69 Ахмедходжич, 2:2 - 77 Робінсон (автогол), 2:3 - 81 Бен Сліман (автогол)

 Бернлі - Ліверпуль 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Нуньєс, 0:2 - 90 Жота

Манчестер Юнайтед - Астон Вілла 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Макгінн, 0:2 - 26 Дендонкер, 1:2 - 59 Гарначо, 2:2 - 71 Гарначо, 3:2 - 82 Гейлунд

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 8557
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 158586 8
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин 16377
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 5782
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 295602 1
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 31378 5
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 57158
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32168
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 70327
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 44386 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 9000 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 26153 1