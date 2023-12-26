Головне
Українські ветерани на Invictus Games - лауреати відзнаки Незламний дух України
Вчора 13:46 528
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 20:42 16292
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Сьогодні 17:25 8501
Зінченка включено до десятки найкращих лівих захисників світу за 2023 рік
Сьогодні 13:54 497 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 11:40 158511 8
Голкіперка збірної України претендує на нагороду Futsal Awards
Сьогодні 10:56 361
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 10:50 294157 1
Збірна Фінляндії зіграє з Канадою: розклад матчів чемпіонату світу-2023 на 26 грудня
Сьогодні 08:56 585
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Сьогодні 06:49 31333 4
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Вчора 21:07 51698
Прямі трансляції

Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Ліверпуль здолав Бернлі: результати 19 туру АПЛ

Результати 19 туру АПЛ
Сьогодні 21:24 802 0
Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Ліверпуль здолав Бернлі: результати 19 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

19 тур, 26 грудня

Ньюкасл - Ноттінгем 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 23 Ісак (пен), 1:1 - 45+1 Вуд, 1:2 - 53 Вуд, 1:3 - 60 Вуд

Борнмут - Фулгем 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Клюйверт, 2:0 - 62 Соланке, 3:0 - 90+3 Сіністерра 

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.

Шеффілд Юнайтед - Лутон 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Дауті, 1:1 - 61 Макберні, 2:1 - 69 Ахмедходжич, 2:2 - 77 Робінсон (автогол), 2:3 - 81 Бен Сліман (автогол)

 Бернлі - Ліверпуль 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Нуньєс, 0:2 - 90 Жота

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

22:00. Манчестер Юнайтед - Астон Вілла

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 294157 1
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 31333 4
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 5717
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 158511 8
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин 16292
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 8501
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13834
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4466
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32165
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 117325 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17298 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 52068 2