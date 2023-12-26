Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Ліверпуль здолав Бернлі: результати 19 туру АПЛ

Результати 19 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

19 тур, 26 грудня

Ньюкасл - Ноттінгем 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 23 Ісак (пен), 1:1 - 45+1 Вуд, 1:2 - 53 Вуд, 1:3 - 60 Вуд

Борнмут - Фулгем 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Клюйверт, 2:0 - 62 Соланке, 3:0 - 90+3 Сіністерра

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.

Шеффілд Юнайтед - Лутон 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Дауті, 1:1 - 61 Макберні, 2:1 - 69 Ахмедходжич, 2:2 - 77 Робінсон (автогол), 2:3 - 81 Бен Сліман (автогол)

Бернлі - Ліверпуль 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Нуньєс, 0:2 - 90 Жота

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

22:00. Манчестер Юнайтед - Астон Вілла

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