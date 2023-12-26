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Ротань: Побудувати команду за 4-5 місяців просто неможливо

Фахівець розповів про кадрову політику клубу
Сьогодні 15:25 228 0
Ротань: Побудувати команду за 4-5 місяців просто неможливо
#Олександрія, #Руслан Ротань

Джерело - fco.com.ua.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань робить ставку на молодих гравців.

Про це заявив сам фахівець.

"Так, звичайно, ми робимо ставку на молодих гравців. Хочеться, щоб у майбутньому ми стали сильною командою з амбіціями. Робота триває, працювати є над чим. Що ж стосується результату, то ви вже самі відповіли на це запитання. Побудувати команду за 4-5 місяців просто неможливо. На це потрібен час. А коли твої підопічні, майже вся команда, — це молоді футболісти — вдвічі складніше. Потрібно терпіння і багато праці. Теорія і практика.

Гравець має чітко виконувати настанови тренерського штабу. І нічого дивного немає, якщо футболіст помиляється. Це нормально. Завдяки таким помилкам зростає і команда, яку тренерський штаб хоче бачити у кінцевому результаті. На даному етапі, поки що, оцінювати команду ще дуже зарано. Але, ми сподіваємося, навіть впевнені, що футболісти будуть покращувати якість своєї гри і прогресувати", - сказав Ротань.

Олександрія посідає 11-те місце в УПЛ. Раніше Денис Костишин повернувся до Олександрії.

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