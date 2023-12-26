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Ротань розповів про трансфери Олександрії

Сьогодні 13:13 173 0
Ротань розповів про трансфери Олександрії
#Олександрія, #Руслан Ротань

Джерело - fco.com.ua.

Наставник Олександрії Руслан Ротань сподівається, що Денис Костишин, з яким уже підписали контракт, стане не єдиним зимовим новачком команди.

Про це заявив сам фахівець.

"Підсилення необхідне. Селекційна робота ведеться. Радий, що в Туреччині до нас приєднається Денис Костишин який, попри свій молодий вік, вже має хороший футбольний досвід і майстерність. Нам цього не вистачає.

Також, на перегляді будуть ще декілька гравців, серед них легіонер. Тож нові придбання, я не виключаю, що будуть. Принаймні цього хотілося б", - сказав Ротань.

Олександрійська команда завершила першу частину сезону УПЛ на 11-й позиції.

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